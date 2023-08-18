İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı

2023'te yurt genelinde yağışların az olması barajlardaki su seviyelerini oldukça düşürdü. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da merak ediliyor. Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte detaylar...

İstanbul'un ne kadar suyu kaldı? Baraj doluluk oranları ne kadar? İSKİ son verileri açıkladı
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Küresel ısınmanın etkileri ülkemizde de görülüyor. 2023'te mevsimsel yağışlarda ciddi bir azalma görülürken kuraklık da yurt genelinde baş göstermeye başladı.

Yağışların azalması ise en çok barajlardaki su doluluk oranlarını etkiliyor. Düzensiz ve düşük miktardaki yağışlar barajlardaki su seviyelerini de kritik seviyelere düşürmüş durumda.

Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları da vatandaşlar tarafından merak edilip sıklıkla araştırılıyor.

Peki İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar? İstanbul barajlarındaki su miktarı arttı mı? Azaldı mı? İşte 18 Ağustos Cuma barajlardaki doluluk oranları...

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

istanbul 18 ağustos cuma baraj doluluk oranları

İSKİ'den alınan resmi verilere göre, 18 Ağustos Cuma günü İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 35'in altına düştü. Baraj doluluk oranı yüzde 32,97 oldu.

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Ömerli ve Darlık Barajı'nda su seviyesi yüzde 45'i geçmiş durumda. Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 67, Darlık Barajı doluluk oranı yüzde 49 olarak ölçüldü.

Doluluk oranı en düşük barajlar ise yüzde 5 ile Pabuçdere ve yüzde 9 ile Kazandere olarak ön plana çıkıyor.

İşte İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları:

Ömerli: 67
Darlık: 49
Elmalı: 24
Istrancalar: 21
Terkos: 20
Sazlıdere: 17
Alibey: 16
Büyükçekmece: 14
Kazandere: 9
Pabuçdere: 5

istanbul 14 günlük baraj dolulukları

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son 14 gündeki doluluk oranları...

istanbul baraj dolulukları dağılım

İşte 18 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla İstanbul barajlarındaki toplam su miktarının barajlara göre yüzdelik dağılımı...

istanbul baraj ay sonları doluluk oranları

İşte İstanbul'a su sağlayan barajların son bir yıldaki ay sonları doluluk oranları...

istanbul barajlarındaki doluluk yıllara göre

İşte son 10 yıldaki 18 Ağustos tarihli baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması...

istanbul barajları son 10 yıl doluluk oranları

İşte son 10 yıldaki 18 Ağustos tarihli mevcut su miktarının yıllara göre karşılaştırılması...

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