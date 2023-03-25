İşte o deklarasyon: AK Parti ve Yeniden Refah Partisi nasıl anlaştı?

Gazeteci İsmail Saymaz, Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla önemli iddialarda bulundu.

Saymaz, paylaşımında Yeniden Refah Partisi ve AK Parti arasında imzalanan ittifak metninde 6284 sayılı kanun maddelerinin yumuşatıldığı belirtirken "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi’nin imzaladığı ittifak deklerasyonu. Metinde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Kanunu’nda “ailenin bütünlüğünü bozucu maddelerin” ayaklanmasına ilişkin YRP’nin talebi AK Parti tarafından yumuşatılarak kabul edildi.” İfadelerini kullandı.