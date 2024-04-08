İyi Parti'de bir istifa daha!

31 Mart seçimlerinin ardından İYİ Parti'de işler istenildiği gibi gitmemeye devam ediyor. Alınan seçim kararları ve Meral Akşener'in aday olamayacağını açıklamasının ardından İYİ Parti'yi sarsan bir haberde İzmir Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özlale'den geldi. Özlale, sosyal medya hesabı X'den yaptığı açıklamada istifasını sunduğunu belirtti.

İşte Özlale'nin açıklaması;

"Sevgili İYİ Parti Ailesi, Uzun bir süredir İyiler Hareketi’nin bir üyesi olarak sizlerle birlikte ülkemiz için çalışmaktan gurur duydum. Ancak, geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım. Sizinle birlikte çalışmak ve milletimiz adına görev yapmak benim için her zaman büyük bir onur ve ayrıcalık olmuştur. Sizinle birlikte yürümenin getirdiği güzel anıları hiçbir zaman unutmayacağım. Bu süre zarfında birlikte çalıştığım herkese tüm içtenliğimle teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin."