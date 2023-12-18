İyi Parti'de Deprem! Toplu İstifa Edildi

İyi Parti, yine toplu istifalarla gündeme geldi. Manisa Alaşehir ilçe teşkilatında yönetim kurulu üyesi 21 kişi görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. İYİ Parti İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatma Kaya İbil, parti binasında yaptığı basın açıklamasında 10 asil, 11 yedek olmak üzere toplam 21 yönetim kurulu üyesinin istifa dilekçelerini başkanlığa ilettiğini belirtti.

İyi Parti'de Koltuk Kavgası Yüzünden Toplu İstifa

İbil, Eski İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Kadir Daş'ın belediye başkan aday adaylığı için bir süre önce görevinden istifa ettiğini hatırlattı. Daş'ın aday adaylığının onaylanmadığını belirten İbil, parti yönetimini yönlendirmesini de istemediklerini söyledi. Daş'ın ardından başkanlık koltuğuna oturan Şahin Zengin ile birlikte çalışmak istemediklerini kaydeden İbil, "Eski başkan Kadir Daş'a tepki amacıyla yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyoruz. Toplam 21 yönetim kurulu üyesi toplanarak istifa kararı aldık" ifadelerini kullandı.

'Siyasi Sonuçlarına Hepimiz Katlanacağız'

İYİ Parti Alaşehir İlçe Başkanı Şahin Zengin, Yönetim kurulundaki toplu istifayı AA muhabirine değerlendirdi. İstifa eden üyelerin yönetimi düşürmeye çalıştığını öne süren Zengin, "Sonuçlarına siyasi olarak hepimiz katlanacağız" dedi.