İYİ Parti'de ilk aday belli oldu! Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Günay Kodaz Genel Başkan adayı olduğu duyurdu

14 Mayıs ve 31 Mart seçimlerinden büyük bir yenilgiyle çıkan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Yenilgi seçimli kongreyi ve istifaları beraberinde getirdi.

Seçimli olağanüstü kongre hazırlığına girişen İYİ Parti'de ilk aday da belli oldu. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Avukat Günay Kodaz aday olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu.

Ulusal Kanal'a konuşan Günay Kodaz, Genel Başkan Meral Akşener için, "Parti ve ulusal siyaseti ilgilendiren tüm kararları tek başına alıyordu" yorumunu yaptı.

Kodaz, İYİ Parti'nin çıkış noktasından çok uzak bir noktaya savrulduğunu belirtti. Bunun da Akşener’in çizdiği rotadan kaynaklı olduğunu belirtti.