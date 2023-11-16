İYİ Parti'de İstifa Depremi: İstifa Kervanına O İsimler De Katıldı



Genel İdare Kurulu üyelerinden, Kurucu Başkanlara... Seçim sonrası İyi Parti'de kopuşlar arttı, istifalar ise çığ gibi büyüyor.



Son dönemde Eskişehir Milletvekili, Ankara İl Başkanı, Sakarya il yönetiminin istifa haberleriyle çalkalanan İyi Parti'de 200 kurucu üyenin 70'inin istifa edildiği biliniyor.



Ardı arkası kesilmeyen istifa kervanına, Ankara Milletvekili Adnan Beker de katıldı.



Ulusal Kanal'ın edindiği bilgilere göre de 10 yeni istifanın daha gelmesi bekleniyor.



İyi Parti 27. Dönem Aksaray Milletvekili Ayhan Erel'in ise yaptığı paylaşım, istifa sinyali olarak yorumlandı.



Erel, X'te yaptığı paylaşımda "Gitme vakti geldiyse, kaldığın heran ziyandır …." ifadelerini kullandı.