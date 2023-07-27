İzmir'de yangın kontrol altına alındı! Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından duyurdu

Yurdun çeşitli yerlerinde orman yangınlarıyla amansız mücadele devam ediyor.

İzmir'de de Ödemiş ve Kınık ilçelerinde 26 Temmuz Çarşamba günü orman yangınları başlamıştı.

Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangına gece boyunca 34 arazöz,13 su ikmal aracı ve 6 iş makinesi 7 ilk müdahale yer ekibiyle müdahale edildi.

Havanın aydınlanmasıyla 7 uçak ve19 helikopter yangın çalışmalarına destek verdi.

Öte yandan, yangın nedeniyle tedbir amaçlı tahliye kararı alınan Çiftlik, Karatekeli ve Balaban mahallelerinde ikamet eden yaklaşık 600 kişi AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri tarafından Kınık'taki öğretmenevi ve misafirhanelere yerleştirildi.

Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlara ait büyük ve küçükbaş hayvanlar ise güvenli bölgelere götürüldü.

Yangının Balaban Mahallesinde yerleşim yerlerine yaklaşması üzerine ekipler çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı, jandarma ve polis ekipleri de bölgedeki güvenlik önlemlerini artırdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangınlarla ilgili son bilgileri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı paylaştı.

Ödemiş ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını hatırlatan Bakan İbrahim Yumaklı, Kınık ilçesindeki orman yangınının da kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

- İzmir’in Ödemiş ve Kınık ilçelerinde dün başlayan orman yangınlarından Ödemiş yangını kontrol altına alınmıştı. Kınık orman yangını da gece boyunca havadan ve karadan etkin müdahalemiz sonucunda kontrol altına alındı. Her iki yangını da soğutma çalışmalarımız devam ediyor.