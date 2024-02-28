İzmir'deki taksici cinayetinde zanlının akıl sağlığı raporu çıktı! "Cezai ehliyeti tam"

İzmir'de bindiği taksinin şoförünü öldüren Delil Aysal'ın hakkında istenilen cezai ehliyet raporu, mahkemeye ulaştı. Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda “cezai ehliyetinin tam olduğu” belirlendi.

Editör: Uğur Çam

İzmir'in Gaziemir ilçesinde aracına bindiği taksi şoförü Oğuz Erge'yi tabancayla öldüren Delil Aysal'ın davasında yeni bir gelişme yaşandı. Aysal’ın cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edildi. İzmir 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi son duruşmada Aysal hakkında istenilen cezai ehliyet raporu istemişti.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesince hazırlanan raporda, "Şahsın ceza sorumluluğunu etkileyecek düzeyde bir akıl hastalığı ya da zayıflığının saptanamadığı bildirildi. Suç tarihinde şahsın işlediği iddia edilen fiillerin hukuki anlam ve sonuçlarını anlayabildiği ve bu fiillerle ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğu, dolayısıyla işlediği iddia edilen suçlara yönelik ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak'ta gece saat 3 buçuk sularında Delil Aysal tarafından vurulmuş ve ardından yağmalanmıştı. Delil Aysal "nitelikli adam öldürme", "nitelikli yağma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından tutuklu yargılanıyor.

Taksici cinayetinde yeni gelişmeTaksici cinayetinde yeni gelişmeYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# izmir # taksi # cinayet
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