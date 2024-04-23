Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi!

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi. Katilinin kim olduğu ise şaşırttı.

Kahramanmaraş'ta kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi!
Editör: Metehan Gül

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, kayıp 4 yaşındaki çocuğun öldürüldüğü belirlendi. Şüpheli kuzeni ise gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalar Mahallesi'nde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı Sultan Akgül'ün bulunması için çalışma başlattı.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando timleri, 6 saat süren çalışma sonucu, yaşadığı evin bitişiğindeki, dedelerine ait samanlıkta Akgül'ün boğazı kesilmiş halde cesedini buldu.

Akgül'ün cenazesi, incelemelerin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekipleri, Akgül'ün kuzeni A.A'nın (14) ayakkabısında kan lekeleriyle saman kalıntılarına ulaştı.

Gözaltına alınan A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ekipler ayrıca suç aletini de buldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kahramanmaraş # maktül
Çok Okunanlar
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Uzmanlardan deprem uyarısı: "Daha büyük deprem..."
Bakan Mehmet Şimşek'ten "yerel halk" savunması
Bakan Mehmet Şimşek'ten "yerel halk" savunması
Mustafa Hulki Cevizoğlu, Atatürk'ün az bilinen sözlerini paylaştı! İşte o sözler
Mustafa Hulki Cevizoğlu, Atatürk'ün az bilinen sözlerini paylaştı! İşte o sözler
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Hamas merkezini Türkiye'ye taşıyacak mı?
Öne Çıkanlar Erdoğan'dan Suriye'ye tarihi çağrı! | Ulusal Haber Erdoğan'dan Suriye'ye tarihi çağrı! | Ulusal Haber Sağlıklı yaşamda endokrin beslenme Sağlıklı yaşamda endokrin beslenme