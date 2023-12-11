Kara Para Aklamada Yeni Yöntem

Yasadışı sanal bahis çetelerinin kara parayı aklamak için akıl almaz yöntemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez dolandırıcılar yüksek kar getirisiyle ağlarına düşürdüğü kişilerin kendi adlarına hesap açmasını istiyorlar. İşte bundan sonra kara para çeşitli hesaplara dağıtılarak sisteme sokuluyor.

Kara Para Aklamada Yeni Yöntem
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Dolandırıcıların akıl almaz yöntemlerine her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor.

Yasa dışı kumar ve bahis oynatan çeteler, kazanılan kara parayı aklamak için sosyal medya üzerinde gruplar kurarak, ek gelir adı altında vaatlerle, özellikle geçim sıkıntısı yaşayan kişilere ulaşıyor.

Dolandırıcılar kara para trafiğini özellikle gençler üzerinden yürütüyor.

Uzmanlar, kişisel banka hesaplarının her ne amaçla olursa olsun, farklı kişilere kullandırtılmaması konusunda uyarıyor.

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