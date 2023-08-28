Karaman'da tarlalarına kenevir eken iki kişi yakalandı, kilolarca uyuşturucu bulundu

Karaman’da mısır tarlasına kenevir eken 2 kişi tutuklandı. Jandarma tutuklamaların ardından yaptığı aramada yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Çiğdemli köyü yakınlarındaki bir mısır tarlasına kenevir ekildiği duyumunu aldı. Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde harekete geçen ekipler, yaptıkları takip sonucu mısır tarlasına keneviri eken S.S. ile yanında kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaparak çalışan Afganistan uyruklu Y.R.’yi yakaladı.

Yapılan aramalarda ise 110 kök kenevir bitkisi, 3 kilogram kubar esrar, 135 adet sentetik uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Gözaltına alına 2 zanlı, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENEVİR EKMEK NEDEN YASAK? NE ZAMAN YASAKLANDI?

Kenevir yaklaşık 3,5 metreye kadar uzayabilen bir bitki olan kenevir birçok alanda kullanılabiliyor. Dişi ve eril iki türü bulunan kenevir bitkisinin dişisi uyuşturucu madde yapımında kullanılabiliyor. Bu nedenle kenevir üretimi yapmak için Tarım ve Orman Bakanlığından özel izin almak gerekiyor. Çiftçiler her sene 1 Ocak - 28 Şubat tarihleri arasında bulundukları yerin İl ya da İlçe Mülkî amirliklerine uygun dilekçe örneğine göre doldurulmuş bir dilekçe ile başvuru ederler.