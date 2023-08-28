Adana'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo esrar maddesi yakalandı

Adana'da bir otomobilde 4 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo esrar maddesi yakalandı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

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Ekipler, içinde 2 kişinin bulunduğu otomobilde narkotik dedektör köpeği "Hulk" ile arama yaptı. Dedektör köpeğin tepki verdiği aracın bagajında bulaşık deterjanı ve kahve kaplı 5 pakette 4 kilogram esrar bulundu.

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Adana'da uyuşturucu operasyonu! 4 kilo esrar maddesi yakalandı - Resim : 2

Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde, tatile gittiklerini ve uyuşturucuyu gidecekleri yerde kullanacaklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

TÜRKİYE'NİN UYUŞTURUCU MÜCADELESİ

Türkiye, 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin rekor uyuşturucu yakalamalarını yaptı. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu operasyonlarının gündüz yapılmasını istedi.


Türkiye, uluslararası sularda da başarılı uyuşturucu operasyonlarına imza attı. 2016 yılında Albatros Harekatı ile 13 ton toz esrar ele geçirildi. 2021 yılında ise Birlik Operasyonu ile 5 ton esrar yakalandı.


Türkiye, yurt içinde de uyuşturucu ticaretine karşı mücadele etti. Erzurum’da 2021 yılında düzenlenen bir operasyonda, tek seferde yakalanan en büyük eroin miktarı olan 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. 

Hatay’da ise iki ayrı operasyonda toplam 1 ton 831 kilo hap bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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