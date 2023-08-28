Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi Polonya oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, organizasyonun son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya ile karşılaşacak.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi Polonya oldu
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi Polonya oldu
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde, organizasyonun son 16 turunda Almanya'yı 3-0 yenen Polonya ile karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI”NIN AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA ÇEYREK FİNAL RAKİBİ POLONYA OLDU

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda bu akşam son 16 turunda Belçika'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finalde karşılaşacağı rakibi de belli oldu.

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final rakibi Polonya oldu - Resim : 1

Aynı salonda oynan son 16 turu maçında Polonya, Almanya'yı 25-22, 25-20 ve 26-24'lük setlerle 3-0 yenerek çeyrek finalde “Filenin Sultanları”na rakip oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Polonya ile çeyrek final maçı, 30 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00'de, Paleis 12 Salonu'nda oynanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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