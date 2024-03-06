Kesinleşen aday listeleri yayımlandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı.

Kesinleşen aday listeleri yayımlandı

Listeye göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına yönelik bağımsız aday bulunmuyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.

YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor!YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor!Eğitim
# ysk # yerel seçim
Çok Okunanlar
Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!
Dünyaca ünlü oyuncu Mark Ruffalo'dan Gazze için çağrı!
Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!
Zonguldak'ta çıkan yangın 6 saattir söndürülemedi!
Kesinleşen aday listeleri yayımlandı
Kesinleşen aday listeleri yayımlandı
Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!
Naci Görür o ili ağlayarak uyardı! Hazırlıklı olun!
O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
O şehirde yaşayanlar dikkat! Prof. Dr. Naci Görür'den deprem uyarısı
Öne Çıkanlar Dünya Savaşı kapıda! Almanya'nın Rusya'ya saldırma planı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler #canlı Dünya Savaşı kapıda! Almanya'nın Rusya'ya saldırma planı│Televizyon Gazetesi - Halil Nebiler #canlı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesap verecekler! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hesap verecekler!