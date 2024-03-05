YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor!
YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor! İlerleyen teknolojiyle uyumlu bölümler hangileri? İşte detaylar...
Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor! Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu bölümler ilerde işine çok yarayabilir!
Üniversitelerde açılacak yeni bölümler:
• Yapay Zeka Operatörlüğü
• Büyük Veri Analistliği
• Otonom Sistemler Teknikerliği
• Dijital Dönüşüm Elektroniği
• Robotik ve Yapay Zeka
• Oyun Geliştirme ve Programlama
• Bulut Bilişim Operatörlüğü
• İmalat Yürütme Sistemleri
• Kurumsal Bilişim Uzmanlığı
• İnsansız Araç Teknikerliği
• Ön-yüz Yazılım Geliştirme
• Arka-yüz Yazılım Geliştirme
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