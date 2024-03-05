YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor!

YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor! İlerleyen teknolojiyle uyumlu bölümler hangileri? İşte detaylar...

YÖK açıkladı! Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor!
Editör: Yağmur Biçen

Üniversitelere yeni bölümler ekleniyor! Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! Bu bölümler ilerde işine çok yarayabilir!

Üniversitelerde açılacak yeni bölümler:

• Yapay Zeka Operatörlüğü

• Büyük Veri Analistliği

• Otonom Sistemler Teknikerliği

• Dijital Dönüşüm Elektroniği

• Robotik ve Yapay Zeka

• Oyun Geliştirme ve Programlama

• Bulut Bilişim Operatörlüğü

• İmalat Yürütme Sistemleri

• Kurumsal Bilişim Uzmanlığı

• İnsansız Araç Teknikerliği

• Ön-yüz Yazılım Geliştirme

• Arka-yüz Yazılım Geliştirme

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# YÖK # üniversite
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