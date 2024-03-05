Belediye Başkan Adayının üzerine ağaç devrildi!

31 Mart Yerel Seçimleri için siyasi partilerin çalışmaları hızla devam ediyor. O Belediye Başkan Adayının üzerine ağaç devrildi.

Belediye Başkan Adayının üzerine ağaç devrildi!
Editör: Yağmur Biçen

Burdur'da öğle saatlerinde seçim çalışması yürüten Belediye Başkan Adayının ve oğlunun üzerine ağaç devrildi.

Edinilen bilgiye göre, seçim çalışmaları çerçevesinde birtakım ziyaretler için sokağa çıkan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan’ın sanayi sitesinde gezdiği esnada üzerine şiddetli fırtına nedeni ile ağaç devrildi. Olay sonrası ağacın Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.

Olayı görenlerin 112'yi araması üzerine olay yerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede yapılan müdahalelerin ardından ayağının kırıldığı tespit edilen Adnan Ersan’ın sağlık durumu ile ilgili yayınladığı videoda “Allah’a çok şükür iyiyim. Olay anını hatırlamıyorum. Uyandığımda hastanedeydim. Şu anda sağlık ve sıhhatim yerinde. Tüm kardeşlerime selam söylüyorum. İnşallah en kısa zamanda çıkıp tekrardan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı! Dikkat!Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı! Dikkat!Yurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Saadet # ağaç
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