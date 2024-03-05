Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı! Dikkat!

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel çapta sıcaklıkların artacağını duyurdu! O sıcak etkisini bu sene de sürdürecek dikkat!

Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı! Dikkat!
Editör: Yağmur Biçen

WMO, bu sene de El Nino sıcaklarının kavuracağını duyurdu! Yeni El Nino hava olayı raporunu yayımlandı. El Nino'nun etkisinin 2023-2024 döneminde zirveye ulaştığı belirtilen raporda, etkinin giderek zayıfladığı ancak gelecek aylarda küresel iklimi etkilemeye ve sıcaklıkları artırmaya devam edeceği belirtildi.


WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Haziran 2023'ten bu yana her ay yeni bir aylık sıcaklık rekoru kırıldı. 2023, şimdiye kadar kaydedilen en sıcak yıl oldu. El Nino bu rekor sıcaklıklara katkıda bulundu ancak ısıyı hapseden sera gazları tartışmasız şekilde bunun esas sorumlusudur." ifadelerini kullandı.
Saulo, Ocak 2024'teki deniz yüzeyi sıcaklığının, "ocak ayı için bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık" olduğunu aktararak, "Bu endişe verici ve yalnızca El Nino ile açıklanamaz." değerlendirmesinde bulundu.

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