Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Kongresi'nde!

Dışişleri Bakanı Fidan, İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda katıldı! İşte detaylar...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Kongresi'nde!
Editör: Yağmur Biçen

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı.


Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’na katıldı. Toplantıda, İsrail’in Gazze’deki Filistinlilere karşı halen devam ettirdiği katliamın önlenmesi için neler yapılabileceği ele alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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