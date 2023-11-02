Keşmir Kara Günü Ankara'da Kutlandı

Pakistan Büyükelçiliği, Ankara'da Keşmir Kara Günü'nü kutladı. Büyükelçi Yusuf Cüneyd, Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesindeki politikalarının bölgenin demografisini değiştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

Keşmir Kara Günü Ankara'da Kutlandı

"Keşmir Kara Günü" anma etkinliği, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde yapıldı. büyükelçi Yusuf Cüneyd'in ev sahipliğindeki anma etkinliğine Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Derya Yanık da katıldı.

Büyükelçi Cüneyd, geçmişte Hindistan'ın, Cammu Keşmir bölgesini "gayrimeşru güç kullanarak askeri olarak işgal" ettiğini söyledi. Keşmir meselesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin gündemindeki çözülmemiş en eski sorunlardan biri olduğuna işaret etti.

- Şu modern dünya dediğimiz çağda, burada gördüğünüz tüm resimlerde üzerlerinde pelet silahı kullanılmış olan sivilleri görebilirsiniz. Hint işgalindeki Cammu ve Keşmir, dünyanın en militarize olmuş bölgesidir.
- Keşmir'de Filistin'le beraber en barbarca aktiviteler uygulanıyor. Ve en son olarak hepsinden önemlisi, bütün uluslararası hukuku, kuralları çiğneyerek, BM kararlarını hiçe sayarak 5 Ağustos 2019'da Hindistan Keşmir'in özel statüsünü anayasasından çıkarttı. Onların yapmak istedikleri demografik değişiklik getirmek ve oradaki çoğunluğu bir azınlık haline getirmektir.
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# Keşmir Kara Günü # pakistan
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