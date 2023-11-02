TSK Sahra Hastanesi Kuracak Mı? Güvenlik Kaynakları Uygun Ortamın Beklendiğini Belirtti
İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları gün geçtikçe artıyor. Peki, Türkiye deprem zamanı olduğu gibi savaş gemilerini sahra hastanesi yaparak Filistin'e ulaştırmayı gündemine aldı mı? Güvenlik kaynakları, bunun için uygun ortamın beklendiği belirtildi.
İsrail'in saldırıları ve son olarak hastaneleri de hedef alması ile Filistin'de sağlık sistemi tehlikede.
Peki, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin deprem zamanında olduğu gibi savaş gemilerini sahra hastanesi yaparak bölgeye ulaştırması gündemde mi? Ulusal Kanal'ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek görevlere hazır.
Kaynaklar, "Verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazırdır” açıklamasını yaptı. Kaynaklar, yardım çalışmalarının yapılmasında en önemli unsurun bölgedeki ortamın uygunluğu olduğuna dikkati çekti.
PKK'nın İsrail İçin Eğitildiği İddiası
PKK/PYD'nin İsrail saflarında savaşmak üzere eğitildiği iddialarını da güvenlik kaynakları yanıtladı.
Kaynaklar, bu konuda ellerinde teyit edilecek bir bilginin olmadığını ifade etti.
ABD’den F-16 tedarikindeki son duruma ilişkin soru üzerine de güvenlik kaynakları, heyetlerin teknik toplantılarını tamamlandığını ve ABD’deki prosedürlerin tamamlanmasının beklendiğini aktardı.
Kaynaklar, “Bir an önce bu sürecin olumlu ve süratli bir şekilde sonuçlanmasını istiyoruz. Bu konunun herhangi bir şarta bağlanmaması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz” dedi.
Terörle Mücadele Bilançosu
Diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısını düzenledi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, hem sınırlarımızda hem de sınır ötesinde devam eden operasyonlarda terörle mücadele bilançosunu açıkladı.
- Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 87 terörist etkisiz hâle getirilmiş, böylelikle etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde 1.802’ye, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 39.145’e ulaşmıştır. Yine, Irak’ın kuzeyinde başarıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 630 terörist etkisiz hâle getirilmiş, değişik çaplarda toplam 1.373 silah ve 766.339 mühimmat ele geçirilmiş.