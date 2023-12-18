Kira Uyuşmazlıkları Arabulucuyla Çözülüyor! 32 Bin 98 Başvuru Anlaşmayla Sonuçlandı

Kira uyuşmazlıklarında 76 bin 780 kişi arabulucuya başvurdu. Verileri Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Tunç, 1 Eylül'den itibaren uygulamaya konulan kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk sistemine 76 bin 780 başvuru olduğunu, bunlardan 32 bin 98'inin anlaşmayla sonuçlandığını duyurdu.

Tunç, paylaşımında "Ağustos ayında 20 bin kira davası açıldığını düşündüğümüzde 3,5 ayda yaklaşık 70 bin dava açılması muhtemelken dava sayısının 13 bin 923'te kalması yargının iş yükünün de azalmasını sağladı. En önemlisi de kiracı ev sahibi tartışmalarını aza indirerek toplumsal barışa da hizmet etti." ifadelerini de kullandı.