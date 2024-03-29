Kırmızı bültenle arananlar yakalandı! İstanbul'da Mahzen-23 operasyonu

Yurt genelinde çeşitli suçlara yönelik operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son gerçekleştirilen operasyonla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Bakan Ali Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacaklarını ve hepsini adalete teslim edeceklerini belirtti.

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Mahzen-23 operasyonu gerçekleştirildi.

Mahzen-23 operasyonunda, İnterpol kırmızı bülteniyle "yasa dışı örgüt faaliyetleri ve kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "dolandırıcılık" suçundan aranan Maxat Rakhishov yakalandı. Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, ülkelerine geri gönderilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Ali Yerlikaya'nın paylaşımında, yakalama anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.