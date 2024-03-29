20 şehirde Kıskaç-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı

20 şehirde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-11 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 70 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

20 şehirde Kıskaç-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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Yurt genelinde FETÖ ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak 20 şehirde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-11 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

70 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

- Şüphelilerin, örgütün sözde 'emniyet mahrem yapılanması' içinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları, 'Gaybubet evi' olarak adlandırdıkları hücre evlerinde barındıkları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
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Kaynak: Anadolu Ajansı

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