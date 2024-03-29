20 şehirde Kıskaç-11 operasyonu! 70 şüpheli yakalandı

Yurt genelinde FETÖ ile mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak 20 şehirde FETÖ'ye yönelik Kıskaç-11 operasyonları gerçekleştirildi. Operasyonların ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

70 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda İl Emniyet müdürlükleri, TEM ve KOM şube müdürlüklerince Aksaray, Bolu, Gaziantep, Sakarya, Muğla, Mersin, Manisa, İstanbul, Kayseri, Kars, Erzurum, İzmir, Elazığ, Adana, Uşak, Denizli, Sivas, Mardin, Edirne ve Bursa'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Bakan Ali Yerlikaya, operasyonlarda 70 şüphelinin yakalandığı bilgisini verdi.

Çok sayıda dijital materyale el konulduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti: