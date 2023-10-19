KKTC'de İki Ülkede Bulunan 150 Vatandaşın Güvenli Tahliyesi Konuşuldu

KKTC Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin'de bulunan vatandaşları için duyuru yayımladı. Vatandaşların her iki ülkeden de güvenli tahliyesi için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğunu açıkladı.

KKTC'de İki Ülkede Bulunan 150 Vatandaşın Güvenli Tahliyesi Konuşuldu
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KKTC'den İsrail ve Filistin'deki vatandaşları için tahliye çalışması hakkında bilgi geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 150 kişinin Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin bölgedeki dış temsilcilikleriyle irtibat kurdukları kaydedilerek, vatandaşların güvenli tahliyeleri için istişarelerin yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail ve Filistin'de bulunan KKTC vatandaşlarının, gelişmeleri KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlıkları ile Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip etmeleri tavsiye edildi.

# KKTC # filistin
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