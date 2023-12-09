Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın MHP'den İstifası İstendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın Milliyetçi Hareket Partisi’nden istifası istenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.

Bahçeli'den Saffet Sancaklı Açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise Saffet Sancaklı için şu sözleri söyledi, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’nde göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’nde en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.”

Bahçeli Soruları Yanıtladı

Devlet Bahçeli, yöneltilen bir soruyu şöyle cevapladı, "Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir."