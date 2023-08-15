Kocatepe Camisi'ndeki o fotoğraflara suç duyurusu! Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti

Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması sonrası sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti. Tepkiler sonrası o fotoğraflar sosyal medyadan kaldırılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.

KOCATEPE CAMİSİ'NDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARA SUÇ DUYURUSU

Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

- Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.