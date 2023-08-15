Kocatepe Camisi'ndeki o fotoğraflara suç duyurusu! Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti
Ankara Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflar büyük tepki toplamıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı da çekilen fotoğraflara ilişkin suç duyurusunda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı, fotoğraf çekiminin hiçbir yetkili merciye haber verilmeden gerçekleştirildiğini belirtti.
Kocatepe Camisi'nde çekilen fotoğraflar kamuoyunda tepkiye neden olmuştu. Çekilen fotoğrafların sosyal medyada paylaşılması sonrası sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirmişti. Tepkiler sonrası o fotoğraflar sosyal medyadan kaldırılmıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı, Kocatepe Camisi'nde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin suç duyurusunda bulundu.
KOCATEPE CAMİSİ'NDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLARA SUÇ DUYURUSU
Başkanlıktan yapılan açıklamada, çekimin, camiye ziyaretçi gibi gelen şahıslar tarafından hiçbir yetkili merciye bilgi verilmeden ve izin alınmadan yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
- Cami adabına uygun olmayan ve en hafif tabirle saygısızlık olan bu görüntülerle ilgili olarak, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ilgili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.
- Bu vesileyle bir kez daha ifade ediyoruz ki, her ne sebeple olursa olsun, herkesi cami adabıyla bağdaşmayan ve Müslümanları rencide eden bu gibi tutum ve davranışlardan uzak durmaya, dini sembol ve değerlerle ilgili daha duyarlı olmaya davet ediyoruz. Başkanlığımız, başlattığı hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacaktır.
Kaynak: Anadolu Ajansı