Konya'dan sonra İzmir'de sallandı! Kandilli AFAD son dakika depremleri

Konya'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmir'de de deprem meydan geldi. Kandilli AFAD son dakika depremlerini paylaştı.

Konya'dan sonra İzmir'de sallandı! Kandilli AFAD son dakika depremleri
Son Güncelleme:

Türkiye Ağustos ayına depremle başladı. Konya'da medyana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin etkisi sürerken İzmir'den de deprem haberi geldi. Verilere göre; 3.9 şiddetinde meydana gelen deprem artçı olarak kayıtlara geçti. İzmir'de iç kesimler depremi şiddetli hissederken sahilde deprem çok hissedilmediğine yönelik kayıtlar geçti. 

İzmir deprem

KONYA'DAN SONRA İZMİR'DE SALLANDI!

İzmir Zafer Buca'dan 01.08.2023 tarihinde 18:36:45 saatindeki depremin büyüklüğü 3.9 derinliği ise 6.0 km kaydedildi. Kısa süren panik havası sonrası vatandaşlar evlerine döndü. Valilik, AFAD verilerine göre herhangi olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi. 

Konya Selçuklu Deprem Oldu! 5.0 Büyüklüğünde!Konya Selçuklu Deprem Oldu! 5.0 Büyüklüğünde!Nerede?
# İzmir # izmir # deprem # son dakika
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 Buzdolabına koyduğu patates sonu oldu!
2 Virüslerin baş düşmanı limon reçeli tarifi
3 Dibine koyun, açmayan çiçeklerin açmasını sağlıyor ve çiçeklerin çok daha hızlı uzamasını sağlıyor
4 Kısır yaparken içine mutlaka 1 yemek kaşığı ekleyin - Lezzetini 2'ye katlıyormuş
5 Türk kahvesinin içine Hindistan cevizi yağı koyarsanız...