Konya'dan sonra İzmir'de sallandı! Kandilli AFAD son dakika depremleri

Türkiye Ağustos ayına depremle başladı. Konya'da medyana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin etkisi sürerken İzmir'den de deprem haberi geldi. Verilere göre; 3.9 şiddetinde meydana gelen deprem artçı olarak kayıtlara geçti. İzmir'de iç kesimler depremi şiddetli hissederken sahilde deprem çok hissedilmediğine yönelik kayıtlar geçti.

KONYA'DAN SONRA İZMİR'DE SALLANDI!

İzmir Zafer Buca'dan 01.08.2023 tarihinde 18:36:45 saatindeki depremin büyüklüğü 3.9 derinliği ise 6.0 km kaydedildi. Kısa süren panik havası sonrası vatandaşlar evlerine döndü. Valilik, AFAD verilerine göre herhangi olumsuz bir durumun olmadığı kaydedildi.