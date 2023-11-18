Kudüs Seriyyeleri: İsrail Ordusuna Ait 7 Askeri Aracı Vurdu

Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 7 askeri aracın vurulduğunu açıkladı. Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamada...

Kudüs Seriyyeleri: İsrail Ordusuna Ait 7 Askeri Aracı Vurdu
Kudüs Seriyyeleri İsrail Ordusuna Ait Araçları Vurdu
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İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 2 tank ve buldozerin imha edildiğini, 7 askeri aracın vurulduğunu duyurdu.

Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki Kissufim yerleşim birimindeki düzlük alanda yer alan İsrail güçlerine ait birliklerin havan toplarıyla hedef alındığı kaydedildi.

İsrail Ordusundan Konuya İlişkin Açıklama Gelmedi

Gazze kentinin güneybatısındaki Tel el-Hava ve Es-Sabra'da İsrail ordusuna ait 7 askeri aracın vurulduğu belirtilen açıklamada ayrıca gece saatlerindeki çatışmalarda Beyt Hanun ve Beyt Lahiya'nın batısında İsrail güçlerine ait 2 tank ve bir buldozerin kullanılmaz hale getirildiği ifade edildi.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Kudüs Seriyyeleri # israil ordusu
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