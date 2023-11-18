Bolu’da İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Yumruklar Havada Uçuştu

Olay Bolu’da dün gece saatlerinde yaşandı. Anlar saniye saniye kaydedildi. Elde edilen bilgilere göre...

Bolu’da İki Grup Arasında Çıkan Kavgada Yumruklar Havada Uçuştu
Bolu’da İki Grup Arasında Kavga Çıktı

Bolu’da dün gece saatlerinde kalabalık iki grup arasında çıkan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
Olay, Bolu Belediye Meydanı’nda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasından bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme ve yumruklar havada uçuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra taraflar kendi kendilerini ayırmaya çalıştı. Güçlükle yatıştırılan olayda çevredeki vatandaşlar tarafından durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine ekipler tarafından kavgaya karışan şahıslar karakola götürüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# bolu # kavga
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