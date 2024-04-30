Kuraklığa yeni tedbir, barajlarda tasarruf dönemi başladı!

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Vali Mehmet Makas'a bilgiler aktaran DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu, barajdaki suyu tribün yerine dipsavaktan bıraktıklarını belirterek, bu sayede 35 milyon metreküp su tasarrufu yapıldığını söyledi.

Kırıkkale İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Mehmet Makas başkanlığında gerçekleştirildi. 2024 yılı için planlanan projelerle ilgili kurum müdürlerinden bilgi alan Vali Makas, Kırıkkale'ye hizmet için var olduklarını söyledi.

Vali Makas, "Oturduğumuz koltuklar aziz milletimize ait koltuklar. Dolayısıyla işimizi takip edeceğiz. Bunun siyasi kimliği olsun, atanmış bürokrat arkadaşımız olsun, lütfen sadece norm hukuk kapsamında kalmayın, takibini yapın. Kurumlarınızın işini 'ben yazıştım' şeklinde bakmayın, takip edin" dedi.

Koordinasyon toplantısına katılan DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu da içme ve tarım arazilerinde kullanılan su hakkında Vali Makas'a bilgiler aktardı. Yaroğlu, yaptığı açıklamada, barajlardan 35 milyon metreküp su tasarrufu yaptıklarını belirtti. İçme suyu noktasında sıkıntının olmadığını ifade eden Yaroğlu, tarım arazilerinde yapılan sulamada ise disiplinli gittiklerini kaydetti.

"DİSİPLİNİ ELDEN BIRAKIRSAK SUYUMUZ YETMEYECEK"

15 Mayıs'tan önce Hirfanlı Barajı'ndan suyu bırakmayacaklarını anlatan Yaroğlu, "Sulamada şöyle sıkıntımız olmayacak; Biz biraz disiplinli gidiyoruz. Her gelen talebe hemen olumlu cevap vermiyoruz. Burada bazı yerlerde kısıtlı sulama yapacağız. 15 Mayıs'tan önce Hirfanlı Barajı'ndan suyu bırakmayacağız. Bu tarihi, yağış durumuna göre ne kadar öteleyebilirsek de öteleyeceğiz. Dolayısıyla burada disiplini elden bırakırsak suyumuz yetmeyecek" diye konuştu.

"35 MİLYON METREKÜP SUYU TASARRUF ETTİK"

Bölge Müdürü Yaroğlu, "Buradaki barajlarımız sadece Kırıkkale topraklarını sulamıyor. Çorum ve Sinop'a kadar bu vadiyi, Kızılırmak havzasını suluyor. Daha önceden tribünlerden enerji üretip bırakılan su saniyede 50 metreküptü bu sene ilk defa dipsavaktan 15 metreküp su bıraktık ve 35 milyon metreküp suyu tasarruf ettik" şeklinde konuştu.

"DİSİPLİNİ DE BOZMAZSAK SULAMADA SIKINTI YAŞAMAYACAĞIZ"

Yaroğlu, su tasarrufu konusunda disiplinli olunması gerektiğini savundu. Yaroğlu, "Dolayısıyla burada da disiplinli gitmemiz lazım sulama noktasında. Bu sene yağış durumuna göre bu disiplini de bozmazsak sulamada da sıkıntı yaşamayacağız. Türkiye olarak su zengini de değiliz, su fakiri de değiliz. Türkiye'nin kategorisi su stresi çeken ülkeyiz. Bakanlığımızın da öncülüğünde 'suda tasarruf' diye. Böyle gidersek nüfus ve sanayimizde artıyor. 2030'dan sonra gerekli önlemler alınmazsa su fakiri olabiliriz" değerlendirmesini yaptı.