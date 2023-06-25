Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? İşte bayramın 4 gününde yurt genelindeki hava durumu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yurt genelinde memleketlerine ve bayram tatilini gerçirecekleri tatil beldelerine giden vatandaşlar yollara dökülmüş durumda.

Kurban Bayramı süresince yurt genelinde hava durumunun nasıl olacağı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Konuyla ilgili Meteoroloji'den de son değerlendirme raporu geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Kurban Bayramı'nda hava yurt genelinde az bulutlu ve güneşli geçecek.

Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bayramın ilk günü yurdun büyük kesiminde güneşli hava etkisini gösterecek. Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Kütahya çevreleri ile Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında ise yer yer yağış geçişleri görülecek.

Bayramın ikinci gününde de güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara Bölgesi'nin tamamı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağış görülecek. Yağışlar Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bayramın üçüncü günü, açık ve güneşli hava etkili olacak. Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağış görülecek. Yağışlar Gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bayram boyunca en yüksek sıcaklık değerlerinin şu şekilde görülmesi bekleniyor:

• Ankara ve Antalya'da 30

• Samsun'da 27

• İstanbul'da 31

• İzmir'de 34

• Adana'da 33

• Diyarbakır'da 38

• Erzurum'da 27

• Trabzon'da 26 derece