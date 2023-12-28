Kuzey Marmara Otoyolu Nerede?

Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul'un ilçesinde yer alan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Avrupa Yakasından Anadolu yakasına geçiş sağlamaktadır. Bu yol güzergâhında genellikle ağır vasıtalı geçmektedir. Otoyol 7, aynı zamanda İstanbul Havalimanı'na ve İzmir'e giden yola da bağlantı sağlamaktadır.

Kuzey Marmara Otoyolu Nereden Nereye Gider?

400 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul'un Avrupa yakasında Silivri ilçesi Kınalı kavşağından başlayarak, İstanbul Havalimanı bağlantı yolları da dahil olmak üzere, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne bağlanan Eyüp ilçesi Odayeri semtinde sona ermektedir.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun, İstanbul'un Asya yakasında trafiğe açık güzergahı Pendik ilçesine bağlı Kurnaköy gişelerinden başlayıp İzmit'e kadar kesinti yaşamaksızın devam etmektedir. Bu güzergah boyunca Sabiha Gökçen Havalimanı'na, İstanbul Park'a, Gebze OSGB'ye, Dilovası TEM bağlantı yoluna, D-100 bağlantı yoluna, Osmangazi Köprüsüne ve İzmit'e kolaylıkla ulaşılabilir.