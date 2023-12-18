Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! 1 Kişi Öldü 37 Kişi Yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç bir trafik kazası meydana geldi. Yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken 37 kişi de yaralandı. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yaralılardan 11’inin tedavisinin olay yerinde yapıldığı ifade edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Feci Kaza! 1 Kişi Öldü 37 Kişi Yaralandı
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda gece saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikameti oldu.

1 Kişi Öldü 37 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre, Volkan Metro Turizm'e ait 22 AAH 806 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden 50 ACK 779 plakalı tır çarpıştı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Trafik kazası sonucu 26 yaşındaki muavin Halil A. hayatını kaybetti, 37 kişi de yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

kuzey marmara otoyolu trafik kazası

İstanbul Valiliğinden Kazayla İlgili Açıklama

İstanbul Valiliğinden de kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Saat 04.18’de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11’inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kazada yaralanan diğer 26 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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