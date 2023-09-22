İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Tunç Soyer, LGBT propagandasının aktif olduğu ve Avrupa Birliği tarafından fonlanan Kaos.Gl’nin Youtube’da yayınladığı “Büyük Hayat Buluşması”na katılmıştı. Katıldığı buluşmada İBB’de açılan LGBT kapısından bahseden Soyer’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir tepki de Vatan Partisi’nden geldi. İl Başkanı Dr. Serhan Bolluk, “LGBT şube müdürlüğünü derhal kapatın.” dedi.

LGBT KAPISINDAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bolluk, Soyer’in adalet ve eşitlik gibi kavramların arkasına saklandığını belirterek şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kentsel Adalet ve Eşitlik Şube Müdürlüğü kurulduğu ilan edildi. İlan eden bizzat Belediye Başkanımız. Adalet ve eşitlik gibi değerli kavramların arkasına gizlenen amaç şu sözlerle ifade ediliyor: ‘Türkiye'de ilk kez kurduğumuz kentsel eşitlik ve adalet daire başkanlığı var. İBB'de LGBT bireyler için açılan bir kapı var. LGBT bireylerin emirlerindeyiz ve hazırız.’ Böylece Büyükşehir’de önceden komisyon düzeyindeki LGBT kapısı, şube müdürlüğüne yükseltilmiş oluyor.”

AİLELER ÇOCUKLARINI KORUYOR! İBB KAPI AÇIYOR

İzmirlilerin çocuklarını LGBT’den korumaya çalışırken İBB’nin açtığı kapının İzmirlileri tehdit ettiğini söyleyen Bolluk şunları kaydetti:

- Açıklama, amacı adında açıkça belirtilen Kaos GLörgütünün youtube yayınında yapıldı. Zamanlama da önemli, yayın tam da İstanbul Saraçhane’de düzenlenen Büyük Aile Buluşması’na denk getirilmiş.ABD, Türkiye’mizi sadece Ege ve Yunanistan’da kurduğu üslerden tehdit etmiyor. En az onlar kadar önemli bir tehdit, Toplumsal Cinsiyet adı altında karşımızda. LGBT simgesiyle yönelen tehdit, İzmirlilerin kapısına dayanmış durumda.LGBT örgütü, New York’ta ‘Geliyoruz, çocuklarınız için geliyoruz’ sloganlarıyla yürüdü. İzmirli hemşehrilerimiz, çocuklarını bu saldırıdan nasıl koruyacağını düşünüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, kapı açıyor.

"BU SALDIRIYA ALET OLMAYIN"

Soyer’e seslenen Bolluk, açıklamaya şöyle devam etti: