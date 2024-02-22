Lübnanlı siyasetçi Nasır Kandil'den Ulusal Kanal'a açıklamalar! Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmeye değindi

Lübnanlı siyasetçi yazar Nasır Kandil, Hamas'ın İsrail’e karşı sürdürdüğü Aksa Tufanı Operasyonu’nu, "Koca bir kayayı yarmak için, tam ortasında çivi çakarsınız. Son hamleyle o kaya yarılır. İşte Aksa Tufanı son hamle..." sözleriyle değerlendirdi. Lübnanlı siyasetçi, Tel Aviv’e karşı askeri adımların yanı sıra diplomatik hamlelerin de olduğuna dikkat çekti.

- Türkiye ve diğer İslam ülkelerinin eylemlerine şahit olduk. Bu eylemden bir netice bekliyoruz. Bütün Arap ülkelerinin İsrail’le olan ilişkilerini kesmelerini umut ediyoruz. Türkiye ve Suriye arasında yapılacak bir barışın da çok önemli bir anlamı olacağına inanıyoruz. Bu da İsrail ile yüzleşmede önemli bir rol oynayacak.

Beyrut’ta Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan eski Milletvekili Nasır Kandil, Güney Lübnan cephesindeki son gelişmeler hakkında bilgiler verdi.

- ABD ya da İsrail’in Lübnan’a karşı bir savaş açacağını düşünmüyoruz, çünkü o kudrette değiller. Bu sözleri sadece psikolojik bir savaş olarak görüyoruz. Bu psikolojik savaşın nedeni, İsrail’den kaçanları geri getirmeye çalışmanın bir parçası. Ve eğer gerçekten savaşa gitmek istiyorlarsa buyurun başlayalım deriz.

ABD’nin Lübnan Hizbullah’ının İsrail’e karşı harekete geçmemesi için tehdit ettiğini hatırlatan Nasır Kandil, bu tehditlerin yerini tekliflere bıraktığını ifade etti.

- Ama tehdit hiçbir işe yaramadı. Cepheler açıldı. ABD’liler öyle bir duruma geldi ki Hizbullah’ın bu cepheyi bırakması halinde devlet seçiminde kimin nereye yerleşeceği gibi bir teklif sundu. Hizbullah ve Yemen’in ilk günden beri şartı belli: ‘Gazze’de işgali durdurun HAMAS ile bir orta yolu bulun, eğer HAMAS razı olursa biz de dururuz.

Lübnanlı siyasetçi Nasır Kandil, “Hizbullah neden İsrail ile topyekûn savaşa girmiyor?” sorusunu da yanıtladı.

- 8 Ekim’de Hizbullah Tel Aviv’e roketleri atarak savaşı başlatmış olsaydı, Aksa Tufanı’nda Filistin’i destekleyenler ‘Bu konu bizi niye ilgilendiriyor ki bu Şiilerin savaşı. Bu İran ile Hizbullah’ın savaşıdır, Müslümanları ilgilendirmiyor.’ diyecekti. Şu an ki tablo, bu savaşın Filistinlilere ait olduğu yönünde. O yüzden Yemen olsun, Irak ve Suriye’deki direniş grupları olsun, Hizbullah olsun sadece ‘Filistin halkına destek çıkan gruplar’ olarak kalmaları gerekiyor.

Direniş cephesine yakın isimlerden olan Nasır Kandil, Aksa Tufanı ile birlikte İsraillilerin artık “vat edilmiş topraklar” fikrinden uzaklaştığını kaydetti.