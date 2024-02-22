Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklandı! Faiz oranı sabit tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), yeni Başkan Fatih Karahan başkanlığında bir araya geldi. Hafize Gaye Erkan'ın görevden ayrılmasının ardından Fatih Karahan'ın başkanlığında gerçekleşen ilk PPK toplantısının ardından gözler saat 14.00'te yapılacak açıklamaya çevrildi.

Ekonomi piyasasını da oldukça yakından ilgilendiren toplantının ardından yapılan açıklamayla, toplantıda alınan faiz oranı ile ilgili karar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararı ne oldu? Merkez Bankası faiz oranını artırdı mı? Merkez Bankası faiz oranını sabit mi bıraktı?

FAİZ ORANI ÜST ÜSTE 8 KEZ ARTIRILMIŞTI

Geçtiğimiz 8 ayda yapılan toplantıların her birinde faiz oranında artış kararı alınmıştı.

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından, yüzde 8,5 seviyesinde olan faiz oranı, sırasıyla yüzde 8,5'tan yüzde 15'e, yüzde 15'ten yüzde 17,5'a, yüzde 17,5'tan yüzde 25'e, yüzde 25'ten yüzde 30'a, yüzde 30'dan yüzde 35'e, yüzde 35’ten yüzde 40'a, yüzde 40'tan yüzde 42,5'a ve son olarak 25 Ocak Perşembe günü alınan kararla yüzde 42,5'tan yüzde 45 düzeyine yükseltilmişti.

Hafize Gaye Erkan döneminde Merkez Bankası'nda üst üste 8 kez faiz oranında artışa gidilmişti.

FAİZ ORANININ SABİT TUTULMASINA KARAR VERİLDİ!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün bir araya geldi. Toplantının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı ile ilgili alınan karar açıklandı.

Buna göre, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 45 düzeyinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası tarafından yayımlanan açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."