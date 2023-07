Madenlerde bizim ormanlarda bizim!

Muğla ilinin İkizköy yakınındaki Akbelen Ormanı, Limak Holding’e ait Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür temini için kesilmeye başlandı. Dün jandarma, polis ve TOMA eşliğinde girilen ve çalışmalarına başlayan holding çalışanları, bölge halkı ve iklim aktivistlerinin tepkisiyle karşılaştı.

Yaşanan olaylar hakkında Milas’ta maden sahasının genişlemesiyle ilgili TES-İŞ ve Maden-İş Sendikası ortak bir basın açıklaması yaptı. Türk İş İl Temsilcisi ve TES-İŞ Sendikası Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik şu sözlerle sesledi:

- Milas’ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24 hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Halkımıza seslenmek istiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim! Çocuklarımız her gün “baba maden kapatılırsa işsiz mi kalacaksın” diye soruyor.

Yaklaşık 250 sendika üyesi açıklama gerçekleştiren grup Halkız, haklıyız kazanacağız, Emeğe uzanan eller kırılsın, Kömürde bizim zeytinde bizim sloganlarını attı. Sloganlardan sonra sendika temsilcisi açıklama gerçekleştirdi.

Bizler TES-İş ve Maden-İş olarak Milas ve Yatağan bölgesindeki maden ve termik santral çalışanlarıyız. Biz İkizköy'de, Çamköy'de, Dereköy'de, Türkevleri'nde- yani bu santrallere komşu köylerde ve Milas'ta yaşayan binlerce kişi, 3 nesildir her gün bu maden sahaları ve santrallerde 7/24 hiç ara vermeden çalışıyor ve ülkemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyoruz. Halkımıza seslenmek istiyoruz. Bizler işini kaybetmek istemeyen bu yörenin insanlarıyız. Madenler de bizim, ormanlar da bizim! Çocuklarımız her gün "baba maden kapatılırsa işsiz mi kalacaksın" diye soruyor. Çocuklarımızın ve ülkemizin daha iyi bir geleceğe sahip olabilmesi için yerli kaynakları akıllıca kullanarak üretmenin önemini hepimiz biliyoruz. Yıllardır ülkemizin yer altı zenginliklerini enerjiye dönüştürüyoruz. Bu maden ve santraller hepimizin milli serveti. Bu sayede çocuklarımız okullara gidiyor, esnaf evine ekmek götürüyor, fabrikalarda çarklar dönüyor. Bizler de her anne baba gibi çocuklarımız ve ailemiz için çalışıyoruz. Ancak karşımızda "kömür çıkarılmasın, santraller kapatılsın" diyen, bölge dışından bir grup var. Santrallerin çalışmasını engellemek için bugüne kadar açtıkları davaların hepsini kaybettiler. Yüce yargımız, tüm davalarda haklılığımızı ve yasalara uygun bir şekilde çalıştığımızı gösteren kararlar verdi. Bu kez de bu grup, yargı kararlarının uygulanmasını engellemek için harekete geçtiler. Çoğu gerçek olmayan bilgilerle kamuoyu oluşturup linyit sahalarının işletilmesini engellemeye çalışıyorlar