Madımak Katliamı sanığı serbest bırakıldı! Avukat Nusret Senem alınan kararı değerlendirdi

Sivas Madımak katliamı hükümlüsü Hayrettin Gül’ün cezasını hastalık gerekçesiyle kaldırıldı. Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nusret Senem, alınan kararı "siyasi kimliklere bakılarak ayrım yapılıyor" olarak değerlendirdi.

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Sivas Madımak failinin cezası kaldırıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Af yetkisini ikinci kez Sivas katliamı hükümlüsü için kullandı.

Katliam sanıklarından müebbet hapis cezalı Hayrettin Gül, "sağlık sorunları" mazeret gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan kararla serbest bırakıldı.

Alınan karar kamuoyunda tepki çekerken, Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Nusret Senem'den açıklama geldi.

Kararı "siyasi kimliklere bakılarak ayrım yapılıyor" olarak değerlendiren Senem, aynı koşullarda bulunan 28 Şubat mağdurlarının ise haksızlığa uğradığını ifade etti.

Hayrettin Gül kimdir? Madımak katliamı sorumlularından Hayrettin Gül serbest bırakıldı!Hayrettin Gül kimdir? Madımak katliamı sorumlularından Hayrettin Gül serbest bırakıldı!Kimdir?
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