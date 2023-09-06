Hayrettin Gül kimdir? Madımak katliamı sorumlularından Hayrettin Gül serbest bırakıldı!

Hayrettin Gül kimdir sorusunu yoğun bir şekilde sorulmaya başlandı. Sivas'ta yaşanan Madımak olayı sorumlularından olan Hayrettin Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de duyurularak af aldı ve hapisten çıktı. Hayrettin Gül kimdir? Ne yaptı detaylı bir şekilde inceleyelim!

HAYRETTİN GÜL KİMDİR? ERDOĞAN SERBEST BIRAKTI

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin ateşe verilmesi sonucu 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili davada, Gül hakkında önce Ankara 1. Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından idam kararı verilmiş, daha sonra ise idam kararı verilmişti. infaz kararının kaldırılmasının ardından müebbet hapis cezasına çevrildi. Gül, 2003 yılında Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra cezaevine konuldu ve o tarihten bu yana cezaevinde bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas Madımak katliamının baş faillerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezasını da "sağlık nedenleriyle" kaldırdı.

Bu, Erdoğan'ın Madımak failleri için kullandığı ikinci af yetkisidir. Erdoğan, üç yıl önce de af yetkisini, Madımak katliamına karıştığı gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Ahmet Turan Kılıç için de kullanmıştı. Hayrettin Gül, 2003 yılında Almanya'dan sınır dışı edildikten sonra Erdoğan'ın Madımak katliamı için getirdiği af nedeniyle yalnızca 20 yıl hapis yatmış olacak.

28 ŞUBAT KUMPAS DAVASINDA GENARALLER HALEN CEZAEVİNDE!

Bir FETÖ kumpası olan 28 Şubat Davası'nda 75-90 yaş arasındaki kocama raporu bulunan Orgenerallerimiz, komutanlarımız cezaevinde tutuluyorken Madımak failinin serbest bırakılması tepkilere yol açtı! Bugün FETÖ bağlantılı hâkim ve savcılar tarafından kurgulanan dava ile Orgeneral Çetin Doğan, Orgeneral Fevzi Türker, Korgeneral Yıldırım Türker, Tümgeneral Cevat Temel Özkaynak, Tümgeneral Erol Özkasnak’ın ilerleyen yaşları ve hastalıklarına rağmen cezaevinde tutuluyorlar. Oysa 28 Şubat'ın hedefi FETÖ'ydü. Generallere dava açan savcı Mustafa Bilgili'nin FETÖ üyeliğinden hükümlü olduğu da biliniyor.

MADIMAK'TA NE OLDU?

Sivas Katliamı veya diğer adıyla Madımak Katliamı 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas'ta Pir Sultan Abdal Bayramı sırasında meydana gelen olayları ifade eder. Madımak Oteli'nin radikal İslamcı bir grup tarafından yakılması sonucu çoğunluğu Alevi olan 33 yazar, şair ve düşünür ile 2 otel çalışanı çıkan yangında ya da dumandan boğularak hayatını kaybetti. Yaşanan bu olay ardından yüzlerce protesto gerçekleşti. Aralarında Aziz Nesin'de bulunuyordu ve o günü şöyle anlattı: