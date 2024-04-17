Meclis'te yeni Anayasa görüşmesi! Numan Kurtulmuş partilerin temsilcileri ile buluştu

Seçimlerin ardından başlayan yeni Anayasa tartışmaları için AK Parti harekete geçmeye hazırlanıyor. 2012 yılındaki uzlaşılan 64 maddelik metne atıf yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş partilerin temsilcileri ile buluştu.

Numan Kurtulmuş, AK Parti, MHP, CHP ve DEM Parti'nin Meclis Başkanvekillerini TBMM'de yemekli bir programda bir araya getidi. Gündem yeni Anayasa oldu. AK Parti ve DEM Parti yeni anayasaya çalışmaları için oldumlu görüş beyan etti.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un ise toplantıda "uzlaşı" mesajı verdiği öğrenildi. Mevcut anayasanın bütünlüğünün olmadığını söyleyten AK Parti Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ da yeni anayasanın yapılmasını istediklerini belirtti.

PKK uzantısı DEM Parti'nin Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de yeni anayasaya yeşil ışık yakan ifadeler kullandığı ifade edildi. Yeni Anayasa gündemli yapılan bu ön görüşme sonrası Meclis Başkanı önümüzdeki günlerde tek tek partilerin kapısını çalacak.

Öte yandan Ulusal Kanal’ın üst düzey AK Parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre de AK Parti Anayasa çalışmalarına başladı. Önce Numan Kurtulmuş partileri ziyaret edecek ardından sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınacak. Siyasal partilerden de kendi metinlerini yazmaları istenecek.

Sonrasında ise Meclis’te Anayasa çalışmalarına ilişkin komisyon kurulacak. Teklifler komisyonda toplanacak ve bir taslak metin oluşturularak partilerle paylaşılacak.

Meclis Başkanı’nın 64 maddeyi yeniden gündeme getirmesine yönelik de AK Parti içinde olumlu yaklaşımlar var. Ulusal Kanal’a konuşan AK Partili bir isim, 64 madde için “gündeme alınabilir” dedi.