Görüntüleriyle göğsümüzü kabartan komandolar, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir tırmanışa imza attı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı yapıldı" ifadelerini kullandı. Uzun bir tırmanışın ardından 2 bin 405 Mehmetçik zirveye ulaştı.