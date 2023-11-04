Mehmetçik Zirveye Ulaştı

2 bin 405 Mehmetçik Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Davraz Dağı’na tırmandı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti.

Mehmetçik Zirveye Ulaştı
Son Güncelleme:

Görüntüleriyle göğsümüzü kabartan komandolar, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir tırmanışa imza attı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

Bakanlık açıklamasında, Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı yapıldı" ifadelerini kullandı. Uzun bir tırmanışın ardından 2 bin 405 Mehmetçik zirveye ulaştı.

Mehmetçik Zorlu Arazide Görev Başında!Mehmetçik Zorlu Arazide Görev Başında!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Milli Savunma Bakanlığı # tsk
Çok Okunanlar
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Dilan Üzgün Engin Mutlu!
Ölüme Götüren Hata
Ölüme Götüren Hata
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
Tarım Kredi Kooperatifleri İndirimleri Devam Ediyor! Sadece 15 Gün Devam Edecek!
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İstanbul'da Çok İlçede Su Kesilecek! Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Kaydetti! Nerede Deprem Oldu?
Öne Çıkanlar Nasrallah'a İran Halkından Cevap Geldi! | Ulusal Haber Nasrallah'a İran Halkından Cevap Geldi! | Ulusal Haber Evdeki Tüm İlaçları Çöpe Attıran Çorba! Evdeki Tüm İlaçları Çöpe Attıran Çorba!