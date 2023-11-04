Mehmetçik Zirveye Ulaştı
2 bin 405 Mehmetçik Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında Davraz Dağı’na tırmandı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı servis etti.
Görüntüleriyle göğsümüzü kabartan komandolar, Cumhuriyet'in 100’üncü yılı kutlamaları kapsamında bir tırmanışa imza attı. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.
Bakanlık açıklamasında, Isparta’daki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından, "Davraz Dağı’na 100’üncü Yıl Tırmanışı yapıldı" ifadelerini kullandı. Uzun bir tırmanışın ardından 2 bin 405 Mehmetçik zirveye ulaştı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi