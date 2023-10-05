Mehmetçik'ten Kritik Hava Harekâtı! 22 Hedef İmha Edildi

Terör hedefleri bir kez daha vuruldu. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında, 22 hedef imha edildi. Çok sayıda terörist de etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik'ten Kritik Hava Harekâtı! 22 Hedef İmha Edildi

PKK hedeflerine peş peşe operasyon yapılıyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatı için saat 19.00'da düğmeye basıldı. Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgeleri bir kez daha vuruldu.

Harekatta PKK'lılar tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu hedefler ateş altına alındı.

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Mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edildi.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanıldı. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlık, "Bu harekat sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." ifadesi kullanıldı. Son 5 günde terör örgütüne 3. hava harekatı düzenlenmiş oldu.

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