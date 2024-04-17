Meteoroloji o bölge için uyardı! Fırtına geliyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz için yarın fırtına beklendiğini açıkladı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de 18 Nisan Perşembe günü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiğini açıkladı

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre 18.04.2024 Perşembe günü Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Çorum ile Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon illerinin iç kesimleri) ile İç Anadolu'nun doğusunda (Sivas, Yozgat, Kayseri'nin doğusu, Aksaray ve Nevşehir) güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-70 kilometre/saat kısa süreli 80 kilometre/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Samsun Valiliği ise yaşanabile

cek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekti.