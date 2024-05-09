MHRS randevularında yeni dönem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sisteminde yaşanan aksaklıklara çözüm olarak alınan önlemleri basın toplantısıyla açıkladı:

"Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

"65 yaş üstü ve kanser hastaları onaylı randevu sisteminden ayrı tutulacak."