MHRS randevularında yeni dönem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Hastane randevularında yeni sistem nasıl olacak? Onaylı randevu nedir? Onaylı randevu ne zaman başlıyor? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

MHRS randevularında yeni dönem! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı
Editör: Yağmur Biçen
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 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, randevu sisteminde yaşanan aksaklıklara çözüm olarak alınan önlemleri basın toplantısıyla açıkladı:

"Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun.

"65 yaş üstü ve kanser hastaları onaylı randevu sisteminden ayrı tutulacak."

İçinde hasta olan ambulans alev aldıİçinde hasta olan ambulans alev aldıYurt
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