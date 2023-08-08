Milli Güvenlik Kurulu bir araya geliyor! Yeni komuta kademesi ile ilk toplantı

Beştepe'de yapılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Yüksek Askeri Şura kararları sonrası yeni kuvvet komutanları ile ilk MGK olacak. YAŞ kararlarıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever yaş haddinden, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilmişti. İki komutan da MGK'ya son kez katılacak.

Gündem terörle mücadele. Sınır içerisinde ve sınır ötesinde yapılan operasyonlar hakkında bilgi verilecek. Suriye'de yaşanan gelişmeler görüşülecek.

Bir önceki MGK'da ele alınan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü hakkında gelinen son durum değerlendirilecek.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum da yine masadaki başlıklar arasında yer alacak. Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da görüşülmesi bekleniyor.