Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için "teyakkuzdayız" dedi!

Ankara ve Atina yönetimi arasında normalleşme adımları sürerken Yunanistan Ege Denizi'nde kışkırtıcı hamlelerine de devam ediyor. Yunanistan'ın Ege Denizi ve İyon Denizi'nde "Deniz Parkı" ilan etme girişimine tepki Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Doğu Akdeniz için "teyakkuzdayız" dedi!
Editör: Seda Akyüz
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Ankara ve Atina yönetimi arasında normalleşme adımları sürerken Yunanistan Ege Denizi'nde kışkırtıcı hamlelerine de devam ediyor. Yunanistan'ın Ege Denizi ve İyon Denizi'nde "Deniz Parkı" ilan etme girişimine tepki Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından geldi. Kaynaklar, "teyakkuzdayız" dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın Yunan karasularının 12 deniz miline çıkarılması yönündeki açıklamalarına ise Ak Parti iktidarı yanıt vermedi.


Ege'de sular yine hareketli. Yunanistan normalleşme adımları kapsamında Türkiye ile görüşse de provokatif girişimlerinden geri durmuyor.

Atina yönetimi Ege Denizi'nde ve İyon Denizi'nde "Deniz Parkları" açmayı planladığını duyurdu.

Bu hamleye Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından tepki geldi. Kaynaklar, "Ege Denizi’nde hak ve menfaatlerimizi korumak, Yunanistan’ın tek taraflı statü oluşturma çabalarını engellemek maksadıyla teyakkuz halindeyiz" dedi.

Diğer yandan SKAI TV'ye konuşan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, karasularını 12 deniz miline çıkaracaklarını açıkladı. 12 milin bir egemenlik hakkı olduğunu söyleyen Dendias, “Yunanistan'ın ulusal çıkarları gerektirdiğinde karasularımızı 12 mile çıkaracağız” dedi.

Dendias’ın bu açıklamasına ne AK Parti iktidarının gündemine girdi ne de Türk basınının dikkatini çekti. Anadolu Ajansı'nın servis ettiği haberde de Dendias'ın 12 mil ifadelerine yer verilmedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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