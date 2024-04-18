ABD ve İngiltere basınında İsrail’in saldırılarına dair iddialar!

ABD ve İngiltere basını İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı gelecek haftaki Fısıh Bayramı sonrasına ertelediğini öne sürdü. Mısır medyası ise ABD’nin, İsrail’in İran saldırısını iptal etmesi karşılığında Refah’a saldırı planını kabul ettiğini yazdı.

Editör: Deniz Çağlayan Cengiz

ABD ve İngiltere basını İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı gelecek haftaki Fısıh Bayramı sonrasına ertelediğini öne sürdü. Mısır medyası ise ABD’nin, İsrail’in İran saldırısını iptal etmesi karşılığında Refah’a saldırı planını kabul ettiğini yazdı.

İsrail rejimi İran karşısında ikiye bölündü. Netanyahu yönetiminin tehditlerine karşı İngiliz ve ABD basınına çarpıcı son dakika bilgileri düştü.

SKY NEWS haber kanalı İsrail’in İran’a vereceği karşılığı ertelediğini ileri sürdü. Tarih olarak gelecek hafta 22 Nisan başlayıp 30 Nisan’da sona erecek Hamursuz - Fısıh Bayramı sonrasına işaret edildi.

ABD basınında ise İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığı ifade edildi.

Bir başka iddia ise ABD ve İsrail arasında anlaşma yapıldığına ilişkin. Mısır basını ABD’nin İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı ertelemesi karşılığında Refah saldırısını destekleyeceğini yazdı.

İddialar peşi sıra gelirken Tel Aviv’den Netanyahu yönetimi içinde gerginlik tırmanıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, İran’a karşı doğru karar alınamadığını savunarak Savaş Kabinesi’nin fesih edilmesini istedi.

Gazze’de ateşkes görüşmelerine ilişkin HAMAS’ın teklifi görüşülürken de Ben Gvir akıl almaz öneriler yaptı. İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin idam edilmesini teklif etti.

Bu arada İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı yaptı. 14 İsrail askeri öldürüldü, 6 asker yaralandı. İsrail ise fosfor bombalarıyla Lübnan güney sınırını bombaladı.

Özgür Özel'in Filistin ziyareti neden ertelendi?Özgür Özel'in Filistin ziyareti neden ertelendi?Gündem
'Kürecik Radar Üssü İsrail'e bilgi veriyor mu?' sorusuna Milli Savunma Bakanlığı cevap veremedi!'Kürecik Radar Üssü İsrail'e bilgi veriyor mu?' sorusuna Milli Savunma Bakanlığı cevap veremedi!Gündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# israil # filistin # abd
Çok Okunanlar
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 33. haftanın hakemleri açıklandı!
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Uyumadan önce mutlaka bu haberi okuyun! İşte daha iyi uyumanızı sağlayacak 11 madde...
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Doç. Dr. Mehtap Aras uyardı: "O ilde 6 ila 7,2 arasında bir deprem kaçınılmaz"
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Korkutan uyarı! Dolar 99 TL mi olacak?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan ABD'ye ve Batı'ya İsrail mesajı
Öne Çıkanlar Kürecik Radarı İsrail'i böyle korudu! | Halil Nebiler Kürecik Radarı İsrail'i böyle korudu! | Halil Nebiler İstanbul'da taksilerde yeni uygulama... İstanbul'da taksilerde yeni uygulama...