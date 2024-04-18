ABD ve İngiltere basınında İsrail’in saldırılarına dair iddialar!

ABD ve İngiltere basını İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı gelecek haftaki Fısıh Bayramı sonrasına ertelediğini öne sürdü. Mısır medyası ise ABD’nin, İsrail’in İran saldırısını iptal etmesi karşılığında Refah’a saldırı planını kabul ettiğini yazdı.



İsrail rejimi İran karşısında ikiye bölündü. Netanyahu yönetiminin tehditlerine karşı İngiliz ve ABD basınına çarpıcı son dakika bilgileri düştü.

SKY NEWS haber kanalı İsrail’in İran’a vereceği karşılığı ertelediğini ileri sürdü. Tarih olarak gelecek hafta 22 Nisan başlayıp 30 Nisan’da sona erecek Hamursuz - Fısıh Bayramı sonrasına işaret edildi.

ABD basınında ise İsrail'in bu hafta İran'a yönelik 2 misilleme planını iptal ettiği öne sürüldü. İsrail'in İran'a yönelik saldırısının Hamursuz Bayramı sonrasına kadar olası olmadığı ifade edildi.

Bir başka iddia ise ABD ve İsrail arasında anlaşma yapıldığına ilişkin. Mısır basını ABD’nin İsrail’in İran’a yapacağı saldırıyı ertelemesi karşılığında Refah saldırısını destekleyeceğini yazdı.

İddialar peşi sıra gelirken Tel Aviv’den Netanyahu yönetimi içinde gerginlik tırmanıyor.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, İran’a karşı doğru karar alınamadığını savunarak Savaş Kabinesi’nin fesih edilmesini istedi.

Gazze’de ateşkes görüşmelerine ilişkin HAMAS’ın teklifi görüşülürken de Ben Gvir akıl almaz öneriler yaptı. İsrail hapishanelerindeki Filistinli esirlerin idam edilmesini teklif etti.

Bu arada İsrail-Lübnan arasındaki çatışmalar şiddetlendi. Hizbullah, İsrail'e ait askeri hedeflere 5 saldırı yaptı. 14 İsrail askeri öldürüldü, 6 asker yaralandı. İsrail ise fosfor bombalarıyla Lübnan güney sınırını bombaladı.