'Kürecik Radar Üssü İsrail'e bilgi veriyor mu?' sorusuna Milli Savunma Bakanlığı cevap veremedi!

İran'ın İsrail'e kapsamlı hava operasyonunda Malatya'daki Kürecik Radar Üssü de aktifti. İran'dan kalkan bütün füzeleri Kürecik'teki NATO radarı anında tespit etti. Peki, İsrail'e istihbarat paylaşımı yapıldı mı? Soruya net yanıt vermeyen Milli Savunma Bakanlığı kaynakları istihbaratın NATO müttefiki ülkelerle anlık paylaşıldığı belirtildi. Güvenlik kaynaklarının, "müttefikler" ifadesi dikkat çekti. Zira, İsrail üye değil NATO müttefiki. Bu sırada Amerikan askerlerinin de kullandığı İncirlik Üssü'nde de isim değişikliğine gidildi.

İran'ın, Gazze'de katliam yapan İsrail'i füze yağmuruna tuttuğu gece Türkiye'deki Kürecik Radar Üssü'nden Tel Aviv'e istihbarat paylaşıldı.

Ulusal Kanal bu çarpıcı bilgiyi Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına sordu. İstihbarat paylaşımına ilişkin net yanıt vermeyen kaynaklar, radar üssündeki verilerin NATO müttefiklerine aktarıldığını söyledi.



Kaynaklar, "Bu radar sisteminden elde edilen bilgiler NATO prosedürleri çerçevesinde müttefiklerle paylaşılmakta, NATO müttefiki olmayan ülkelerle paylaşımı söz konusu değildir” dedi.



Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarının "müttefik" vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı. Zira, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nü İran'a karşı İsrail'i korumak amacıyla kullandığı biliniyor. Ayrıca İsrail üyesi olmasa da NATO müttefikleri arasında yer alıyor. En büyük destekçisi de Amerika Birleşik Devletleri.



Sadece Kürecik değil İncirlik'te de yeni gelişmeler yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Amerikan askerlerinin de kullanımındaki İncirlik'te isim değişikliğine gitti.



