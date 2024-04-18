Endonezya'da yanardağ patlaması! Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölge boşaltılıyor!

Endonezya'nın kuzeyinde bulunan Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama yaşandı. Patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep oldu.

Endonezya'da yanardağ patlaması! Ruang Yanardağı'nın patlaması nedeniyle bölge boşaltılıyor!
Editör: Metehan Gül
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Bernama haber ajansına göre, ülkenin kuzeyindeki Ruang Yanardağı'nda volkanik patlama meydana geldi. Endonezya'da 147 yanardağ bulunuyor. Bu yanardağların 76'sı aktif durumda.

 Ruang Yanardağı'ndaki volkanik patlama nedeniyle bölgede yaşayan 11 binden fazla kişinin tahliye edilmesi kararlaştırıldı.

Endonezya Ulusal Afet Merkezi (BPBD) Sözcüsü Abdul Muhari, yaptığı açıklamada, patlama nedeniyle bölgeden 11 binden fazla kişinin tahliyesine karar verildi. 29 Nisan'a kadar "acil durum" ilan edildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından yayılan küllerin çevrede iletişim ağlarının zarar görmesine sebep oldu.

Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Merkezi, son 24 saatte en az 5 büyük patlama meydana geldiğini belirtti. Endonezyalı yetkililer, volkan uyarısını da en yüksek seviye olan 5'e çıkardı.

Tsunami uyarısı yapan yetkililer, bölge sakinlerine ve turistlere dikkatli olmaları, yanardağın çevresindeki 6 kilometrelik alana girmekten kaçınmaları tavsiyesinde bulundu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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