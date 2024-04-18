İran'dan İsrail'e sert uyarı! Nükleer doktrinimizi değiştiririz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Nükleer Merkezleri Koruma Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmad Haktaleb, İsrail'in ülkesini nükleer tesislere saldırmakla tehdit etmesi durumunda, İran'ın "nükleer doktrinini" değiştirebileceğini söyledi.

İran'dan İsrail'e sert uyarı! Nükleer doktrinimizi değiştiririz
İran'dan İsrail'e sert uyarı! Nükleer doktrinimizi değiştiririz
Editör: Uğur Çam
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Tesnim Haber Ajansı'na göre, Haktaleb, İsrail'in İran'a muhtemel saldırı senaryolarını değerlendirdi.

Haktaleb, "Eğer İsrail, İran'a baskı yapmak için nükleer merkezlerimize saldırı tehdidini bir araç olarak kullanırsa, İran nükleer doktrin politikasını gözden geçirebilir ve önceki ilan edilmiş mülahazalarını değiştirebilir." dedi.

İran'ın savunma sistemlerinin saldırılara karşı koymaya hazır olduğunu dile getiren Haktaleb, İsrail'in saldırması durumunda İsrail'deki nükleer tesislerin koordinatlarına sahip olduklarını ve füzelerle vurmak için hazır olduklarını belirtti.

İranlı komutan, ülkesinin "nükleer doktrini" konusunda açıklama yapmadı.

Batılı ülkeler İran'ın nükleer faaliyetlerinin, nükleer silah üretme potansiyeli taşıdığını iddia ederek yaptırımlar uyguluyor.

Ülke lideri Ali Hamaney'in 12 Aralık 2010 yılında nükleer silah üretimini "haram" ilan eden fetvası, ülkenin nükleer doktrini olarak kabul ediliyor.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le 7 Temmuz 2022'de yaptığı görüşmede, "İran'ın doktrininde nükleer silahların yeri yoktur. Politika ve inançlarımıza aykırıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İran İsrail'in misilleme saldırısına mı hazırlanıyor?İran İsrail'in misilleme saldırısına mı hazırlanıyor?Dünya

Kaynak: Anadolu Ajansı

# iran # israil # nükleer
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